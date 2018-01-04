Не выдержала пыток и издевательств парня. Под Киевом девушка выбросилась из окна

В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района во время ссоры девушка выпрыгнула из окна из-за пыток парня.

22-летний парень унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей, сообщается на странице Главного управления Нацполиции в Киевской области в Facebook.

Во время очередной ссоры девушка выбросилась из окна третьего этажа и упала на ступени подвального помещения.

К сожалению, полученные телесные повреждения оказались не совместимы с жизнью.

"Сразу же после трагедии парень сбежал из квартиры и пытался сделать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности", — заявили в полиции.

Пара проживала вместе в течение трех месяцев в съемной квартире.

Полицейские Киево-Святошинского района оперативно задержали злоумышленника. Суд избрал ему меру пресечения — арест. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается комплекс следственных действий.

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