В Днепре нашли повешенными мужчину и женщину

В субботу, 30 декабря, в Днепре в Тоннельной балке местный житель нашел повешенными на дереве мужчину и женщину.

Днепрянин вызвал полицию, пишет местное издание "Информатор".

"Патрульные сообщили, что, судя по внешним признакам, пара, скорее всего, повесилась еще ночью. Документов или личных вещей у молодых людей не нашли", — говорится в статье.

По предварительным данным, погибшим было лет 25-30 лет, их личности пока не установлены. Под ногами умерших нашли пустые ведра. Возможно, на них молодые люди опирались перед повешением.

Ранее СМИ писали, что в Шевченковском районе Запорожья ученица 9-го класса — 15-летняя девушка — из-за ссоры с парнем прыгнула с 14 этажа дома. Узнать больше о трагедии можно здесь.