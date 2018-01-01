Небо над захваченной Горловкой украсил флаг Украины, видео

Украинский флаг вчера запустили волонтеры, военнослужащие Объединенных сил, а также жители и школьники Светлодарска.
Флаг взлетел на воздушных шариках желтого и синего цветов, наполненных газом, свидетельствует видео, опубликованное на странице Операции объединенных сил в Facebook.
"Национальный украинский флаг размером 10х6 метров запустили над территорией оккупированной Горловки волонтеры, военнослужащие Объединенных сил, жители и школьники Светлодарска", — отмечается в сообщении.
Ранее СМИ писали, что 9 мая в неподконтрольном Киеву Луганске во время мероприятий, устроенных боевиками самопровозглашенной "ЛНР", активисты раздавали проукраинские листовки.
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