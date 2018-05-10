Небо над захваченной Горловкой украсил флаг Украины, видео

В среду, 9 мая — на День Победы — в небо над захваченной боевиками Горловкой Донецкой области запустили флаг Украины.

Флаг взлетел на воздушных шариках желтого и синего цветов, наполненных газом, свидетельствует видео, опубликованное на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Национальный украинский флаг размером 10х6 метров запустили над территорией оккупированной Горловки волонтеры, военнослужащие Объединенных сил, жители и школьники Светлодарска", — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ писали, что 9 мая в неподконтрольном Киеву Луганске во время мероприятий, устроенных боевиками самопровозглашенной "ЛНР", активисты раздавали проукраинские листовки.