"Учи историю Украины". В захваченном Луганске 9 мая раздавали проукраинские листовки, фото

В среду, 9 мая — в День Победы — в захваченном Луганске во время мероприятий, устроенных боевиками самопровозглашенной "ЛНР", активисты раздавали проукраинские листовки.

На одной из листовок написано на русском "Учи историю Украины. Придем — спросим", а на другой — "Помни, что живешь на украинских землях!", пишет сайт телеканала "24" со ссылкой на свой источник.

"Наряду со всей той пропагандой, которая лилась отовсюду 9 мая в оккупированном пророссийскими боевиками Луганске, нашлось место и проукраинским настроениям", — отметило издание.

Напомним, 20 апреля в центре подконтрольного боевикам "ДНР" Донецка неизвестные патриоты вывесили на недостроенном здании два флага — Украины и Организации украинских националистов-Украинской повстанческой армии.