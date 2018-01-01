Непогода обесточила 152 населенных пункта в пяти областях Украины

На дорогах ограничено движение крупногабаритного транспорта.

Непогода обесточила 152 населенных пункта focus.ua

В ночь на пятницу, 9 февраля, в Украине из-за сложных погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) были обесточены 152 населенных пункта в пяти областях.

"С 8 на 9 февраля в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 152 населенных пункта в 5 областях (Черновицкая — 89, Ивано-Франковская — 32, Тернопольской — 25, Черниговской — 3 и Сумская — 3)", — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, к расчистке дорог привлекли две тысячи 188 человек и тысячу 622 единиц техники.

"Наблюдаются осадки в виде снега в городе Киеве, Волынской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, движение транспорта на автодорогах государства обеспечено. В Винницкой области для расчистки дорог и недопущения образования заторов ограничено движение крупногабаритного транспорта на участке автодороги М-21 от м. Жмеринка до м. Могилев-Подольский (протяженностью 73 км).

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлечены 1622 ед. тех. и 2188 чел., в том числе от Укравтодора 1598 ед. тех. и 2121 чел., от ГСЧС 24 ед. тех. и 67 чел. л/с. Подразделениями ГСЧС 8 февраля проведено буксировки 14 ед. автотранспортных средств, оказана помощь 22 гражданам.

Напомним, ранее спасатели предупреждают: на Украину надвигается мощный циклон.