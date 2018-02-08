Киевлян предупредили: в ближайшие часы ожидается сильный ветер, снег и гололед

В четверг вечером, 8 февраля, в Киеве ожидается ухудшение погоды, сообщили в столичной администрации.

"В результате влияния активного циклона сегодня с 19:00 ожидаются сложные погодные условия: мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с", — говорится в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на странице в Facebook.

Столичных водителей в связи с этим просят заранее планировать собственный маршрут во избежание пробок на дорогах, а также не парковать автомобили на обочинах и в запрещенных для этого местах.

"Напоминаем, что автомобили, которые мешают расчистке автодороги от снега, будут эвакуированы", — предупредили в КГГА.

Ранее в администрации заявляли, что из-за сложных погодных условий въезд в город для грузового транспорта в четверг и пятницу могут ограничить.

Напомним, ранее спасатели рассказали, что на Украину надвигается мощный циклон.