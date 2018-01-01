"П*зда, кокошник с языка сними": жена нардепа Лещенко спровоцировала новый скандал

Скрин с неудачной шуткой выложил у себя в Facebook Владислав Бовсуновский.

Анастасия Топольская спровоцировала очередной скандал. Facebook.com

Не все отметили прошедший День вышиванки-2018 радостно и с любовью к Украине.

Жена народного депутата Сергея Лещенко Анастасия Топольская, которая ранее сыпала проклятиями из-за квот на украинскую музыку, на этот раз прошлась по национальной украинской одежде.

Настя обозвала вышиванку "вышиваткой", с намеком на "ватников": так называют сторонников России и русского мира. На что в ответ ее обозвали "мразотой", поинтересовались, когда у нее "день кокошника". А Олег Костюрин и вовсе заявил: "П*зда, кокошник с языка сними".

Скрин с неудачной шуткой выложил у себя в Facebook Владислав Бовсуновский.

Напомним, ранее религиозный скандал вспыхнул в Раде. Депутаты хотят ликвидировать часовню УПЦ МП. Правового статуса культовое сооружение в стенах парламента не имеет.

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