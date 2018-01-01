Боевики продолжают стягивать к линии разграничения тяжелое вооружение

Кроме этого, на железнодорожной станции "Дебальцево" была выявлена разгрузка 4 крытых вагонов с боеприпасами.

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Боевики действующих на территории Донбасса пророссийских незаконных вооруженных формирований продолжают держать тяжелое оружие и технику за пределами мест хранения, что противоречит Минским соглашениям.

Сообщение об этом появилось на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"Задокументированы очередные факты размещения тяжелой техники и вооружения боевиков на временно неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей", – подчеркнуто в сообщении.

В частности, наблюдатели СММ ОБСЕ задокументировали в жилом районе Донецка расположение 31 танка разной модификации, две самоходных гаубиц 2С3 "Акация", три бронированных ремонтно-эвакуационных машины БТС-4А, два бронетранспортера БТР-80 и МТЛБ. Кроме того, на восточной окраине населенного пункта Перевальськ Луганской области наблюдатели Миссии выявили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", 4 танка Т- 64, 2 самоходных гаубицы 2С1 и 2 противотанковых пушки МТ-12 "Рапира".

На полигоне возле пгт Бугаевка Перевальского района Луганской области зафиксированы шесть самоходных гаубиц 2С1, три буксируемых гаубицы Д-30, противотанковая пушка МТ-12 и 10 танков Т-72, а также 22 других танка разных модификаций, шесть зенитно-ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и восемь минометов 2Б11 "Сани", которые находились вне места хранения.

Кроме этого, на железнодорожной станции "Дебальцево" была выявлена разгрузка 4 крытых вагонов с боеприпасами, а также зафиксировано передвижение артиллерийских систем разного калибра из Горловки в направлении пгт Гольмовский.

"Украинская сторона СЦКК отмечает: такие действия со стороны оккупационной администрации РФ следует расценивать, как очередной этап подготовки боевиками вооруженных формирований РФ тяжелой техники и вооружения к их применению на линии разграничения против подразделений ВСУ и мирного населения Донбасса, нарушая Минские договоренности", – сказано в сообщении.

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Напомним, в населенном пункте Южное, который в мае был освобожден солдатами Вооруженных Сил Украины артобстрелами боевиков целенаправленно уничтожены целые улицы.

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