В освобожденном ВСУ Южном боевики целенаправленно уничтожили целые улицы - ОК "Север"

В населенном пункте Южное, который в мае был освобожден солдатами Вооруженных Сил Украины артобстрелами боевиков целенаправленно уничтожены целые улицы.

Об этом сообщает оперативное командование "Север" на своей странице в Facebook.

"Населенный пункт Южное был занят украинскими военными без боев и должен был получить шанс на полное восстановление цивилизованной жизни. Однако российские оккупанты начали его целенаправленное разрушение и создание условий для полного выезда его жителей. Их дома ежедневно подвергались обстрелам и поджогам осветительными минами и снарядами, и трассирующими пулями", - заявили в ОК "Север".

В результате в Южном уничтожены целые улицы - в такую жаркую погоду огонь перебрасывается с дома на дом почти мгновенное, а военные не успевают тушить пожары самостоятельно, так как пожарные расчеты и спасатели в Южном работать не могут - террористы сразу начинают по ним стрелять.

"Отсутствие гарантий от ОРДО на безопасную работу пожарных расчетов и спасателей исключает сохранение инфраструктуры и гражданских зданий. Более того, любой транспорт, движущийся в сторону поселка или в обратном направлении подвергается обстрелу", - говорится в сообщении.

Украинские военные убеждены, что оккупанты намеренно разрушают гражданскую инфраструктуру и обстреливают мирные жилые кварталы, чтобы деморализовать гражданское население и подорвать доверие к военному руководству, при этом постоянно транслируя искусственный месседж - "Если бы здесь не было украинских военных - по вам бы не стреляли".

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Напомним, в поселке Южное Донецкой области, которое украинские военные взяли под свой контроль, боевики пророссийской террористической организации "ДНР" с занятых ими терриконов шахт обстреливают дома местных жителей из минометов и артилерии осветительными снарядами, чтобы вызвать возгорания.