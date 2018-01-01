"Сенцов мертв": блогер высказал предположение, почему Денисову не пускают к Сенцову

Поведение россиян может быть объяснимо только тем, что режиссера уже нет в живых, и новость о его смерти хотят как можно дольше сохранить в тайне, считает Слава Рабинович.
Блогер высказался на собственной странице в соцсети. Как считает Рабинович, такое поведение российских "правоохранителей" может свидетельствовать только об одном - режиссера уже нет в живых; Сенцов мертв, но его смерть ото всех держится в тайне.
"…Москалькову к Сенцову пускают — милости просим. И она несет полнейший бред, хрюкая про его состояние. А уполномоченного по правам человека Украины Людмилу Денисову — не пускают. И у меня возникает вопрос: почему? Потому что Сенцов уже мертв, и об этом объявят после окончания ЧМ-2018?", — написал он.
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Напомним, украинский омбудсмен Людмила Денисова заблокировала ворота колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, не выпуская кортеж с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая посетила заключенного.
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