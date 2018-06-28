Денисова перекрыла выезд кортежу Москальковой, против нее пообещали применить силу (видео)

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заблокировала ворота колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, не выпуская кортеж с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, которая посетила заключенного.

Как сообщает УНИАН, работники колонии потребовали, чтобы украинский омбудсмен освободила проезжую часть. Денисова, в свою очередь, потребовала объяснений, почему ей не дают встретиться с Сенцовым.

"К вам будет применена физическая сила", – заявил работник колонии.

"Ну примените физическую силу. Примените. Я не знаю, что сегодня происходит с Сенцовым... Я хочу объяснений", – заявила в ответ Денисова.

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Напомним, ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова объяснила, почему ФСИН отказал Денисовой в допуске к политзаключенному украинцу Олегу Сенцову.