Москалькова рассказала, почему Денисову не допускают к Сенцову

Федеральная служба исполнения наказаний РФ приняла решение о недопуске украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к незаконно осужденному и удерживающемуся в российской колонии украинцу Олегу Сенцову.

Как сообщила "Интерфаксу" омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, об этом говорится в полученном ею официальной ответе ФСИН

"Я получила официальный ответ от руководства ФСИН, что поскольку она (Денисова - ред.) гражданка другого государства, а он (Сенцов - ред.) гражданин России, она не может быть пока допущена", - сказала Москалькова.

Ключевое слово - "пока", добавила российский омбудсмен; отказ не носит окончательный характер и в будущем Денисова может быть допущена к Сенцову.

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Ранее сообщалось, что уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова посетят Сенцова в Салехарде вдвоем.