Стало известно в каких зданиях разместят подворья Константинопольского Патриархата

В последнее время УАПЦ пользуется большим вниманием Константинополя.

В Успенской церкви во Львове миожет открыться подворие Константинопольского патриархата.

В ближайшее время Константинопольский Патриархат объявит об открытии своих подворий в Киеве и во Львове.

Известно даже, где их намерены разместить: в Киево-Братском монастыре Киевского Патриархата, и в старейшей православной церкви Львова – Успенском храме УАПЦ, пишет From-UA.

По словам епископа УАПЦ Виктора (Бедя) недавний Архиерейский Собор УАПЦ принял обращение к Константинопольскому Патриарху "о решении украинского вопроса по церковному строительству, и готов рассмотреть любые предложения".

Что касается УПЦ КП, совсем недавно Патриарх Филарет заявил, что не признает над собой власти Константинопольского Патриарха. Но теперь, как говорят, он смягчил свою позицию. Возможно, это свидетельствует о том, что Предстоятель УПЦ КП вслед за Митрополитом Макарием осознал, что путь к независимости Украинской Церкви возможен только через ее единство, которое можно обрести только в лоне Константинопольского Патриархата.

Архиерею, который станет представителем Вселенского Патриарха Варфоломея в Киеве, предстоит заново организовывать церковную жизнь в Украине и быть ходатаем за страну перед Его Всесвятейшеством. С этой точки зрения, здание Киево-Братского монастыря может показаться слишком скромным.

Тем более, что в 2016 году епископу Телмисскому Иову показывали великолепное здание в семь этажей на Десятинной улице. Якобы, Президент Порошенко был готов выкупить здание и подарить его Константинополю.

Кроме того, открытие подворья в двух шагах от исторической Андреевской Церкви объяснило бы, почему власти под предлогом ремонта так долго не возвращают Блаженнейшему Митрополиту Макарию его кафедральный храм.

Недавно Предстоятель УАПЦ был вынужден написать письмо президенту Украины Петру Порошенко и спикеру парламента Анадрею Парубию с просьбой прекратить "дискриминацию УАПЦ". Блаженнейший Макарий пожаловался, что его не приглашают на государственные мероприятия, и что он по-прежнему вынужден молиться на паперти перед собственным кафедральным собором.

В последнее время УАПЦ, несмотря на свою малочисленность, пользуется большим вниманием Константинополя и даже может стать главной движущей силой в деле объединения украинского православия. Очевидно, Митрополит Макарий решил воспользоваться этим успехом и напомнить властям о необходимости равного отношения ко всем конфессиям.