Страстная неделя по дням: что нельзя делать и что можно есть

"Главред" узнал, как следует поститься и как готовиться к Пасхе в течение всей Страстной седмицы-2018.

Каждый день Страстной седмицы – великий и святой

Страстная неделя – последние дни перед Пасхой. В эти дни верующие вспоминают путь страданий и крестной смерти Спасителя, чтобы потом с радостью отпраздновать Его Светлое Воскресение.

Страстная неделя-2018

В 2018 году или Страстная неделя (или, как еще говорят, Страстная седмица) проходит со 2 по 7 апреля. В последний день седмицы – 8 апреля – православные отмечают светлый праздник Пасху.

Считается, что в этот период нужно ходить на богослужения и максимально очиститься к светлому празднику Пасхи.

Страстная неделя: что можно есть

По строгости в ограничении пищи Страстная седмица равна первой неделе Великого поста:

понедельник – сухоядение (овощи и фрукты едят сырыми, также допускается хлеб, вода);

вторник – сухоядение;

среда – сухоядение;

четверг – теплая пища, однако приготовленная без масла, и только один раз в день;

пятница – в этот день ничего не едят в первой половине дня – до выноса Плащаницы, что символизирует снятие Иисуса с Креста. При этом в этот день соблюдается строгий пост: дозволяется лишь хлеб и вода;

суббота – по канону, на трапезе разрешается только вино;

воскресенье – уже разрешаются как мясные продукты, так и вино.

Страстная неделя: что нельзя делать

Каждый день Страстной седмицы – великий и святой. Во всех церквях совершаются особые службы, а храмы представляет собой в эти дни то Сионскую горницу и Гефсиманию, то Голгофу.

Понедельник, вторник и среда Страстной недели посвящены последним беседам Христа с учениками и народом. А в четверг начинается чтение Страстей Христовых, чтобы люди вспомнили и почтили Его страдания.

Великий понедельник – 2 апреля

Нужно закончить все работы по дому – отремонтировать, покрасить, убрать.

Великий Вторник – 3 апреля

Завершить ремонт одежды, стирку, глажку.

Великая среда – 4 апреля

В этот день из дома выносят последний мусор. Также начинают подготавливать яйца к окрашиванию, запасаясь всем необходимым (к примеру, луковой шелухой, если хотят, по канону, красить яйца в красный).

Чистый четверг – 5 апреля

В Чистый четверг принято купать – причем непременно до восхода солнца. В церквях зажигают свечи, которые нужно сохранить и принести домой, так как такая свеча будет защищать дом от пожара в течение всего года.

По народному поверью, в этот день души праведников возвращаются на землю, чтобы произвести "Мертвецкую Пасху", поэтому ночью в церкви якобы можно увидеть умерших священников и прихожан.

Люди часто интересуется, когда печь пасху и куличи – это делать начинают как раз в четверг.

Страстная пятница – 6 апреля

В Страстную Пятницу-2018 нельзя ничего делать по дому, а также петь, танцевать и даже просто слушать музыку.

В память о муках Христа запрещается есть до того момента, как вечером в церкви во время богослужений вынесут Плащаницу.

Великая суббота – 7 апреля

В этом году Великая суббота совпала с другим великим христианским праздником – Благовещением-2018.

В этот день готовят все для праздничного стола, а также продолжают красить яйца. Советуем также прочесть о том, можно ли печь куличи на Благовещение.

Великое Воскресение – Пасха

Этот день знаменует окончание поста и Великое воскресенье – День Пасхи.

Ранее "Главред" писал о том, когда и сколько дней смогут отдохнуть украинцы на Пасху-2018. К слову, в Украине праздник Воскресения Христова утвержден на государственном уровне.