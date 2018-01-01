Страстная неделя по дням: что нельзя делать и что можно есть

"Главред" узнал, как следует поститься и как готовиться к Пасхе в течение всей Страстной седмицы-2018.
Страстная неделя-2018
В 2018 году или Страстная неделя (или, как еще говорят, Страстная седмица) проходит со 2 по 7 апреля. В последний день седмицы – 8 апреля – православные отмечают светлый праздник Пасху.
Считается, что в этот период нужно ходить на богослужения и максимально очиститься к светлому празднику Пасхи.
Страстная неделя: что можно есть
По строгости в ограничении пищи Страстная седмица равна первой неделе Великого поста:
Страстная неделя: что нельзя делать
Каждый день Страстной седмицы – великий и святой. Во всех церквях совершаются особые службы, а храмы представляет собой в эти дни то Сионскую горницу и Гефсиманию, то Голгофу.
Понедельник, вторник и среда Страстной недели посвящены последним беседам Христа с учениками и народом. А в четверг начинается чтение Страстей Христовых, чтобы люди вспомнили и почтили Его страдания.
Великий понедельник – 2 апреля
Нужно закончить все работы по дому – отремонтировать, покрасить, убрать.
Великий Вторник – 3 апреля
Завершить ремонт одежды, стирку, глажку.
Великая среда – 4 апреля
В этот день из дома выносят последний мусор. Также начинают подготавливать яйца к окрашиванию, запасаясь всем необходимым (к примеру, луковой шелухой, если хотят, по канону, красить яйца в красный).
Чистый четверг – 5 апреля
В Чистый четверг принято купать – причем непременно до восхода солнца. В церквях зажигают свечи, которые нужно сохранить и принести домой, так как такая свеча будет защищать дом от пожара в течение всего года.
По народному поверью, в этот день души праведников возвращаются на землю, чтобы произвести "Мертвецкую Пасху", поэтому ночью в церкви якобы можно увидеть умерших священников и прихожан.
Люди часто интересуется, когда печь пасху и куличи – это делать начинают как раз в четверг.
Страстная пятница – 6 апреля
В Страстную Пятницу-2018 нельзя ничего делать по дому, а также петь, танцевать и даже просто слушать музыку.
В память о муках Христа запрещается есть до того момента, как вечером в церкви во время богослужений вынесут Плащаницу.
Великая суббота – 7 апреля
В этом году Великая суббота совпала с другим великим христианским праздником – Благовещением-2018.
В этот день готовят все для праздничного стола, а также продолжают красить яйца. Советуем также прочесть о том, можно ли печь куличи на Благовещение.
Великое Воскресение – Пасха
Этот день знаменует окончание поста и Великое воскресенье – День Пасхи.
Ранее "Главред" писал о том, когда и сколько дней смогут отдохнуть украинцы на Пасху-2018. К слову, в Украине праздник Воскресения Христова утвержден на государственном уровне.