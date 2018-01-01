Украинские танки и "спецназ" боевиков: ВСУ перешли в наступление под Горловкой

По данным сепаратистского канала, украинские бойцы понесли потери при первой вылазке.

Под Горловку стянули танки и "спецназ" боевиков. EPA/UPG

Подразделения ВСУ пошли в танковое наступление под Горловкой.

Боевые действия развернулись в районе населенного пункта Чигари, сообщает созданный приближенным к властям так называемой "ДНР" Telegram-канал Wargonzo.

"ВСУ пошли в наступление при поддержке танков под Горловкой в районе н.п. Чигари. Подразделения ДНР (в том числе спецназ) экстренно переброшены на тот участок фронта, чтобы не допустить прорыва линии обороны", – отмечается в сообщении.

Также Telegram-канал, ссылаясь на источник в "Министерстве обороны" так называемой "ДНР", сообщает, что в наступление пошел штурмовой батальон "Донбасс" из состава Объединенных сил. Боевую поддержку им оказывают танки, так как бойцы понесли потери при первой вылазке. Сейчас, по данным сепаратистского канала, воины пытаются вытянуть с поля боя своих погибших товарищей.

Telegram-канал Wargonzo

Ранее сообщалось, что под Горловкой Донецкой области российские оккупационные войска попытались штурмовать позиции украинских военнослужащих.

Несмотря на их попытки, 17 мая украинские военные улучшили тактическое положение обороны на Горловском направлении.

За последние сутки наблюдается обострение ситуации на Донбассе. Так, за прошедшие сутки, 20 мая, боевики нарушили режим прекращения огня 55 раз. При этом они 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Утром 21 мая в Торецке Донецкой области террористы обстреляли Центр социально-психологической реабилитации, в котором находились 28 детей.

Как сообщалось, вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа батальона "Донбасс" после боя захватила в плен троих боевиков.

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