Тука отрицает политические предпосылки отставки Жебривского

Чиновник заявил, что имеет опыт работы в воюющий области, поэтому может понять своего коллегу.

Тука охарактеризовал причины отставки Жебривского "Главред"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что уже на протяжении года слышал от тогда еще председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского , что он устал и намерен сложить полномочия.

"Я – человек, который знает на собственном опыте, что такое возмещать области, которая воюет и отношусь к этому с пониманием", - сказал Тука в эфире 24 канала.

По словам чиновника, слухи о том, что причиной отставки Жебривского стали выборы в объединенные территориальные громады, не соответствуют действительности.

"Но, когда говорят о каких-то выводах относительно негативных результатов выборов ОТГ в Донецкой области или связывают это все с президентскими выборами, то я хочу заверить абсолютно всех, что когда мы параллельно с Павлом Жебривским работали на Востоке государства, после начала войны мы провели первые местные выборы ОТГ и ни я, ни Жебровский со стороны Администрации президента не получили никаких инструкций или пожеланий", – рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Тука подчеркнул, что причиной отставки его коллеги были личные мотивы, а не политические предпосылки.

"Я не думаю, что причиной отставки Павла Ивановича была политическая предпосылка", – добавил замминистра.

Напомним, 11 июня глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку, и президент принял его заявление.

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