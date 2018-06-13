Тука отрицает политические предпосылки отставки Жебривского

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что уже на протяжении года слышал от тогда еще председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, что он устал и намерен сложить полномочия.

"Я – человек, который знает на собственном опыте, что такое возмещать области, которая воюет и отношусь к этому с пониманием", - сказал Тука в эфире 24 канала.

По словам чиновника, слухи о том, что причиной отставки Жебривского стали выборы в объединенные территориальные громады, не соответствуют действительности.

"Но, когда говорят о каких-то выводах относительно негативных результатов выборов ОТГ в Донецкой области или связывают это все с президентскими выборами, то я хочу заверить абсолютно всех, что когда мы параллельно с Павлом Жебривским работали на Востоке государства, после начала войны мы провели первые местные выборы ОТГ и ни я, ни Жебровский со стороны Администрации президента не получили никаких инструкций или пожеланий", – рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий.

Тука подчеркнул, что причиной отставки его коллеги были личные мотивы, а не политические предпосылки.

"Я не думаю, что причиной отставки Павла Ивановича была политическая предпосылка", – добавил замминистра.

Напомним, 11 июня глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку, и президент принял его заявление.