У Соломенского суда подстрелили полицейского

В полиции подтвердили серьезное ранение своего сотрудника.

В результате столкновения у здания Соломенского районного суда Киева, где сегодня избиралась мера пресечения городскому голове Одессы Геннадия Труханова, был подстрелен сотрудник правоохранительных органов.

Как рассказали свидетели инцидента, с утра под здание суда стали организовано свозить представителей националистических организаций, которые устроили драку с сотрудниками полиции. В ходе драки один из участников акции начал стрелять в полицейских из, предположительного, травматического пистолета.

В полиции серьезное ранение своего сотрудника подтвердили, также сообщили о задержании человека, который может быть к этому причастен. Он одет в куртку с нашивкой батальона "Донбасс". Также задержан мужчина, который пытался его отбить, сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции Киева.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия у здания суда. Представители полиции ищут гильзы от оружия и не подпускают посторонних. Место у суда оцеплено. Возле здания суда вблизи места, где начались столкновения, нашли гранату и пистолет.

Напомним, Соломенский районный суд Киева в четверг отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки. Решение было принято после того, как депутат Рады Дмитрий Голубов согласился взять на себя личное обязательство по чиновнику.