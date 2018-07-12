Украина тратит на оборону в разы больше любой страны НАТО - Bloomberg

Государство за прошлый год истратило на оборону не менее 6% ВВП.

Траты Украины на оборону в два раза превышали траты среднестатистической страны НАТО

А в это время государство, которое находится в тяжелом положении и только хочет присоединиться к НАТО, в плане расходов на оборону за пояс всех участников НАТО, включая США, пишет Bloomberg.

Украина, стремления которой к членству в Альянсе не нашли отклика на этом саммите, в отличие от Македонии, всего-то сменившей навзание, переплюнула страны НАТО по тратам на оборону, за прошлый год потратив на эти цели 6% от ВВП - и это в то время, когда в стране не лучшая экономическая ситуация, а конфликт в Донбассе перерос в затяжную стадию.

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Напомним, на саммите стран НАТО президент США Дональд Трамп потребовал от членов альянса увеличить свои расходы на оборону до 4 процентов вместо прежних 2 процентов. Насколько известно, ему удалось преодолеть сопротивление отдельных членов Альянса, и продавить свою инициативу - за что Трамп удостоился личной благодарности генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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