Умер Иван Драч: стало известно, где похоронят поэта

При выборе места учитывалось завещание поэта.
Похоронят поэта в родном селе Телиженцы на Киевщине, пишет УНИАН.
Как и завещал Драч, его похоронят рядом с могилой его сына Максима.
Будущий поэт родился 17 октября 1936 года в селе Телиженцы Киевской области. Закончил школу, после чего стал преподавать русский язык в школе, был активным комсомольцем. "Главред" напомнил биографию Драча.
Мы также собрали яркие цитаты Ивана Драча. Писатель до Майдана был на чате в "Главреде" и ответил на вопросы читателей.
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