Умер Иван Драч: стало известно, где похоронят поэта

Утром 19 июня в Киеве на 82-м году жизни умер Иван Драч - украинский поэт, государственный и общественный деятель, первый председатель Народного руха Украины.

Похоронят поэта в родном селе Телиженцы на Киевщине, пишет УНИАН.

Как и завещал Драч, его похоронят рядом с могилой его сына Максима.

Будущий поэт родился 17 октября 1936 года в селе Телиженцы Киевской области. Закончил школу, после чего стал преподавать русский язык в школе, был активным комсомольцем. "Главред" напомнил биографию Драча.

Мы также собрали яркие цитаты Ивана Драча. Писатель до Майдана был на чате в "Главреде" и ответил на вопросы читателей.