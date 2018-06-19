Чем запомнился и каким был Иван Драч. Биография

19 июня 2018, 14:18

"Главред" напоминает основные жизненные вехи знаменитого писателя.

Иван Драч

Во вторник утром, 19 июня, в Киеве на 82-м году жизни умер украинский поэт, государственный и общественный деятель, первый председатель Народного руха Украины Иван Драч.

Биография

Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Телиженцы Киевской области. Закончил школу, после чего стал преподавать русский язык в школе, был активным комсомольцем.

Отправился служить в армию, после возвращения домой, окончил КГУ имени Т. Г. Шевченко (1962).

После окончания учебы в университете, поступил на Высшие курсы киносценаристов и кинорежиссеров при Госкино СССР в Москве (1962—1964).

К слову, к этому же времени писатель стал контактировать с украинскими диссидентами. Однако после их окончательного разгрома советским режимом в июле 1966 года, Драч написал покаянное письмо, в котором говорилось о том, что он раскаивается в своих связях с диссидентами.

Иван Драч работал в газетах "Літературна Україна" и "Батьківщина", а также на киевской киностудии им. А. П. Довженко.

19 августа 2006 года Ивану Драчу было присвоено звание Героя Украины "за самоотверженное служение украинскому народу, воплощенное в поэтическом слове и отстаивании идеалов свободы и демократии".

Творческая деятельность

Свои первые стихи Драч написал на Высших курсах киносценаристов и кинорежиссеров. В некоторых стихах он критиковал советскую власть.

Первый сборник стихов писателя вышел в 1962 году под названием "Подсолнух". Затем он выпустил несколько поэтических книг: "Протуберанцы сердца" (1965), "Баллады будней" (1967), "К истокам" (1972), "Корень и крона" (1974), "Киевское небо" (1976), "Солнечный феникс" (1978), "Американская тетрадь" (1980), "Сабля и платок" (1981), "Телижинци" (1985), "Храм солнца" (1988).

Славу писателю принесли поэмы  "Нож в солнце" (1961), "Смерть Шевченко" (1962), "Чернобыльская мадонна" (1988).

Также Драч был переводчиком – он издал сборник "К истокам", в который были включены переводы стихов советских и зарубежных поэтов.

Книгу под названием "Зеленые врата" была отмечена Государственной премией СССР (1983).

Так как Драч работал на киевской киностудии им. А. П. Довженко, он создавал киноповести: "Колодец для жаждущих" и "Иду к тебе", "Киевская фантазия на тему дикой розы-шиповника", "Киевский оберег".

Также Драч был литературно-художественным критиком.

Политическая деятельность

Иван Драч вместе с с Вячеславом Черноволом, Михаилом Горынем и другими украинскими диссидентами создал в 1989 году Народный рух Украины (НРУ). Это была первая официальная украинская антисоветская организация. Драч был первым председателем НРУ .

В 1990 году Драча избрали депутатом Верховного совета УССР.

В конце 1992 года Драч отдалился от политики, ушел с постов в НРУ, и в 1994 году не удалось ему пройти в Верховную раду.

Однако в 1998 году Драч на выборах в Верховную раду попробовал баллотироваться в депутаты от Тернопольского избирательного округа, и в итоге во второй раз был избран в парламент.

На парламентских выборах 31 марта 2002 года Иван Драч выступал в списке "Нашей Украины" под номером 31. Таким образом, он в третий раз стал депутатом.

В 2005 году писатель покинул партию "Наша Украина", и вступил в Украинскую народную партию Юрия Костенко.

В парламентских выборах 26 марта 2006 года он участвовал под номером 14 в избирательном списке "Украинского народного блока Костенко и Плюща". Но блок выборы проиграл, и Иван Драч в парламент не прошел.

С августа 1992 по 19 мая 2000 года Иван Драч был главой Украинского всемирного координационного совета.

С 1995 года и до сих пор Драч возглавляет Конгресс украинской интеллигенции.

Личная жизнь

Жена — Драч Мария Михайловна (1946), сын — Драч Максим Иванович (1965), который умер в 2009 году в возрасте 44 лет. Он был врачом по образованию, занимался медицинским бизнесом, часто ездил в Прагу. Максим Драч с двумя женщинами жил в гражданских браках. От первой Ларисы остался 12-летний сын Иван. Они живут в Украине. От 28-летней Ольги осталась 5-летняя дочь Марийка. 

Также у Ивана Драча осталась дочь — Драч Марьяна Ивановна (1972), работает журналисткой на радио "Свобода" в Праге.

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Киев скончался умер биография Иван Драч
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