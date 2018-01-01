В Центре защиты животных в Николаеве убили 150 собак

Директор предприятия подтвердил, что собаки были усыплены.

На коммунальном предприятии Центр защиты животных в Николаеве провели эвтаназию 100 взрослым собакам и 50 щенкам.

Об этом сообщила депутат Николаевского горсовета Лариса Веселовская в Facebook.

На место приехали зоозащитники и полиция.

Вначале на предприятие никого не пускали, однако через какое-то время защитники животных зашли внутрь. Половина вольеров действительно оказались пусты.

В свою очередь, директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены.

Напомним, в Харькове живодеры совершили нападение на частный мини-приют и жестоко убили находившихся там животных.

По данным вице-президента Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марины Сурковой, нападение на приют было совершено ночью, когда хозяйки не было на месте.

"Какие-то ублюдки ворвались в мини-приют (хозяйки не было) разгромили дом, порубили кошек и котят... Лопата в крови там же на месте. Следственно-оперативная группа приняла заявление, сфотографировала общий фон и уехала. Ни протокола осмотра места происшествия и трупов, ни изъятия вещдоков, ни вызова специалиста ветеринарной медицина на место для осмотра трупов, ни фотографий трупов... ничего не сделали", - рассказала Суркова в Facebook.

В июне в Запорожье живодеры заживо сожгли двоих щенков, живших на окраине Хортицкого района города.

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