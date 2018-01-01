Великий вторник: что нужно сделать и можно есть

Сегодня, в частности, вспоминают обличение Иисусом Христом фарисеев и книжников.

В Великий вторник перед Пасхой нужно завершить ряд работ frant.me

Неделя перед Воскресением Христовым (Пасха) называется Страстной, сегодня, 3 апреля, — Великий вторник, в это день необходимо придерживаться ограничений в еде, завершить ряд работ.

Каждый день Страстной недели великий и святой, во всех церквях совершаются особые службы.

В Великий вторник вспоминают обличение Иисусом Христом фарисеев и книжников, а также притчи, которые он рассказал в иерусалимском храме — в этот день в Иерусалиме он, в частности, рассказал ученикам о втором пришествии.

По строгости в ограничении пищи Страстная неделя равна первой неделе Великого поста, во вторник разрешено сухоядение. В этот день можно есть горячую пищу без растительного масла, пишет "Сегодня". В Великий вторник нужно завершить ремонт одежды, стирку и глажку.

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Напомним, 1 апреля отмечали христианский праздник — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), в этот день традиционно освящают вербу. Узнать больше о празднике можно здесь.