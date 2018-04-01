День дураков: история веселого праздника

В воскресенье, 1 апреля, во многих странах мира отмечают веселый праздник — День смеха, также его называют День дураков.

Во время праздника принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними.

В частности, в Великобритании, Ирландии, Новой Зеландия, Южной Африке и Австралии розыгрыши устраиваются только до полудня, а тех, кто шутит после этого времени, называют "апрельскими дураками".

История праздника

В 1539 году один фламандский дворянин разыграл своих слуг, дав им шуточные поручения первого апреля. Первое прямое упоминание праздника датируется 1686 годом, когда английский писатель Джон Обри упомянул "Fools Holiday" ("Праздник Дураков" — Ред.).

Почти во всей Европе был весьма распространен обычай обманывать 1 апреля своих знакомых, посылая их в разные стороны под различными предлогами, существуют различные мнения насчет его происхождения.

Его обыкновенно объясняли воспроизведением судьбы Иисуса Христа, присылаемого от первосвященника Иудеи Анны к первосвященнику Иудеи Каиафе, от римского префекта Иудеи Понтия Пилата к царю Иудеи Ироду.

Такое объяснение основывается на том факте, что в Средние века во время праздника Пасха, часто бывающего в апреле, эта сцена входила в состав религиозных представлений (мистерий). Также бытует мнение, что в обычае есть намек на изменчивость апрельской погоды.

Напомним, 1 апреля также отмечают христианский праздник — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), в этот день традиционно освящают вербу. Узнать больше о празднике можно здесь.