Во Львове пьяные мужчины едва не украли памятный знак героям УПА

Неизвестные пытались увезти монумент на грузовике.

Памятник героям УПА пытаются унести Фото: Facebook/Игорь Мартынюк

Во Львове неизвестные демонтировали и пытались вывезти памятный знак героям УПА , установленный активистами Народного руха.

Как сообщил руководитель Львовской городской организации Народного руха Украины и один из организаторов установления камня Игорь Мартынюк, пятеро мужчин в нетрезвом состоянии попытались загрузить памятник в грузовик.

В ситуацию вмешались местные жители и отбили монумент у нетрезвых вандалов, которые угрожали активистам расправой.

"Обращаюсь к настоящим заказчикам этого "действия": сколько попыток еще нужно, чтобы понять, что общество не отступит и не продаст свое право дышать чистым воздухом и пользоваться сквером, а не очередной автозаправкой", - сообщил на своей странице в Facebook Мартынюк.

Памятный знак героям УПА во Львове давно стал объектом скандалов. Его активисты установили самовольно, чтобы помещать строительству АЗС в этой части города.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки ожидают от украинцев шагов по дегероизации предводителей УПА.

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