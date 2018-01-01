Вятрович "поймал" команду польского премьера на фейке о "Волынской резне"

Свое открытие глава "Института национальной памяти" поделился своим открытием с подписчиками на Facebook.

Матеуш Моравецкий, польский премьер Reuters

Внимание интернет-пользователей на это обратил глава "Института национальной памяти Украины" Владимир Вятрович. Кроме того, он также опубликовал оригинальный снимок с правильной подписью на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Канцелярия премьер-министра Польши Моравецкого иллюстрирует "преступления украинских националистов на Волыни" фотографией уничтоженного воинами Армии Крайовой украинского села Сагрынь. Это та историческая правда, о которой так часто говорят польские политики?", — опубликовал раздраженное сообщение Владимир Вятрович.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Польши назвал Волынскую трагедию "этнической чисткой".

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