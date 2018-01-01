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Вятрович "поймал" команду польского премьера на фейке о "Волынской резне"

Сегодня, 16:09

Свое открытие глава "Института национальной памяти" поделился своим открытием с подписчиками на Facebook.

Моравецкий
Матеуш Моравецкий, польский премьер Reuters
Чиновники из администрации польского премьера Матеуша Моравецкого пыталась выдать снимок села Сагрынь, разрушенного бойцами "Армии Крайовой", за военное преступление, совершенного украинскими националистами на Волыни.

Внимание интернет-пользователей на это обратил глава "Института национальной памяти Украины" Владимир Вятрович. Кроме того, он также опубликовал оригинальный снимок с правильной подписью на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Канцелярия премьер-министра Польши Моравецкого иллюстрирует "преступления украинских националистов на Волыни" фотографией уничтоженного воинами Армии Крайовой украинского села Сагрынь. Это та историческая правда, о которой так часто говорят польские политики?", — опубликовал раздраженное сообщение Владимир Вятрович.

Вятрович скрин
facebook.com

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Польши назвал Волынскую трагедию "этнической чисткой".

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Теги:  
Польша, Матеуш Моравецкий, Волынь, Владимир Вятрович, Армия Крайова, Facebook
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