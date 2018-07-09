Польша выдвинула Украине условие для примирения

Полное примирение польского и украинского народов возможно только в случае признания Украины правды о Волынской резне.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Есть преступления, в отношении которых не хватает слов даже спустя 75 лет. Память жертв Волыни не может быть стерта, вина виновных не может быть релятивизована. Постоянное примирение народов Польши и Украины может быть основано только на признании полной правды об этих страшных временах", - написал Моравецкий в Twitter.

Накануне посол Польши в Украине Ян Пекло, выступая с речью в селе Кисилин Волынской области, где 11 июля 1943 года украинские националисты при поддержке некоторых местных убили поляков, собравшихся в костеле, заявил, что Варшава и Киев найдут общий язык так же, как Польша после Второй мировой войны достигла понимания с Германией.

"Если после трагедии Второй мировой войны удалось достичь польско-немецкого примирения, то и нам тоже должно удаться", - сказал он.

В феврале этого года глава МИД Украины Павел Климкин заявлял о готовности частично признать вину за Волынскую резню". "Как я всегда говорю нашим польским друзьям, я готов признать вину отдельных представителей Украины или подразделений в том, что они делали на Волыни. А вы готовы то же самое сделать? Я готов преклонить колено перед жертвами польской национальности, а вы готовы?" - сказал он.