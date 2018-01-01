Выступление ВВС ВСУ поразило зрителей на авиасалоне The Royal International Air Tattoo

В частности, восторг по поводу выступления полковника украинских ВВС выразил даже президент Порошенко.

Су-27 - высокоманевренный истребитель, состоящий на вооружении Украины Скриншот видео с youtube.com

Украинские военно-воздушные силы провели блестящее показательное выступление на международном авиашоу The Royal International Air Tattoo в Великобритании.

В частности, на истребителе Су-27 выступил полковник украинских ВВС Александр Оксанченко; его выступление вызвало ажиотаж среди зрителей авашоу, а видео с его полетом опубликовал в своем Facebook Президент Украины Петр Порошенко.

"Невероятное выступление полковника Александра Оксанченко на Су-27 во время международного авиапоказа The Royal International Air Tattoo вызвало настоящий восторг не только у зрителей, но и у военных пилотов", - написал Порошенко.

На авиашоу в этом году украинские летчики существенно усложнили программу своего выступления, введя в нее больше фигур высшего пилотажа; зрители увидели и новые элементы, большинство из которых выполняется на предельно малых высотах.

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Напомним, утром 21 июля Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины без предупреждения провели воздушные учения над Мариуполем, изрядно сначала озадачив, а затем обрадовав местных жителей.

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