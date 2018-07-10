В российских КБ разрабатывается "убийца стелса" - The National Interest

В США заявляют об обнаружении в РФ разработок нового типа радиолокации; отмечается, что радиофотонные радиолокационные станции, разрабатывающиеся в КБ России, действительно могут стать "убийцей" самолетов, использующих технологию невидимости "стелс".

Об этом пишет The National Interest.

Американское издание отмечает выдающиеся характеристики новых РЛС; так, радар сможет создавать трехмерных образ засеченной им воздушной цели, что позволит практически сразу определить, что попало в "луч". Кроме этого, сообщается, что РЛС, работающие по этому принципу, будут способны с высокой точностью отслеживать траекторию взятой на сопровождение ракеты или самолета.

При этом аналогичные работы, отмечает издание, ведутся частными западными компаниями. Подобные разработки существуют и в США и Китае.

"Тот факт, что Москва и Пекин тоже работают над такой технологией, подчеркивает, что Пентагон в долгосрочной перспективе больше не может поддерживать технологическое лидерство над потенциальными противниками", — полагает издание.

В радиофотонных РЛС сигнал формируется путем преобразования энергии лазерного луча в фотонном кристалле. В России производством подобных систем занимаются концерны РТИ и "Радиоэлектронные технологии".

Признанным лидером использования "стелс"-технологий являются США, внедрившие их в своих ВВС - в частности, ее используют американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, бомбардировщики F-117 Nighthawk и B-2 Spirit (цена последнего варьируется от 1 до 2,1 млрд долларов за штуку). Кроме того, США используют технологию "стелс" и в военно-морском флоте - так, в 2013 году был спущен на воду головной эсминец серии Zumvolt, DDG-1000, оснащенных аппаратурой для использования "стелса".

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Тем временем в Украине еще в 2017 году стало известно о создании новой РЛС, которая может перехватывать самолеты, использующие технологию "стелс".