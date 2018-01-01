"Желудочные спазмы и рвота с кровью". Сестра Надежды Савченко рассказала о ее здоровье в СИЗО

Вера Савченко выступила в эфире одного из украинских телеканалов.

Вера и Надежда Савченко УНИАН

Вера, сестра находящегося под стражей внефракционного нардепа Надежды Савченко , рассказала о состоянии ее здоровья.

"Надежда имеет опыт голодания в России и знает реакцию своего организма. Но ей не разрешили пить воду (по всей видимости, кипяченую – Главред), он употребляет сырую, из-под крана. Это спровоцировало спазмы желудка, кровавую рвоту, а также повышение температуры. Поэтому ее дыхательные пути осушены. Я ей передала капли и общалась со штатным врачом в СИЗО. Он сказал, что давал таблетки. Впрочем, Надежда не принимает их систематически, потому что в капсулы можно насыпать что угодно", - заявила Вера Савченко в эфире телеканала Zik.

Кроме того, она рассказала, что в ее автомобиле специалисты нашли "закладку на взрывчатку".

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и к смене власти. 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Практически сразу она объявила голодовку. Позже — 29 марта — Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой.

Через несколько дней Вера Савченко публиковала на своей странице в Facebook открытое письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу, в котором она попросила "хозяина Белого дома" обратить внимание на ситуацию, сложившуюся с заключением под стражу ее сестры.