Сестра Савченко написала открытое письмо Трампу

Вера Савченко опубликовала 2 апреля на своей странице в соцсети Facebook открытое письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу.

Она просит "хозяина Белого дома" обратить внимание на ситуацию, сложившуюся с заключением под стражу ее сестры, внефракционного депутата Рады Надежды Савченко.

"Хочу обратить ваше внимание и донести правдивую информацию о ситуации, которая сложилась вокруг моей сестры, Героя Украины, народного депутата Украины Надежды Савченко. Ситуация крайне серьезна, ведь за свою политическую деятельность, последовательную борьбу с системной коррупцией в Украине Надежда Савченко была незаконно арестована и содержится в местах лишения свободы. Из-за такого произвола властей она вынуждена была объявить бессрочную голодовку. […] Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства и наступление на СМИ, неподконтрольные власти Украины", – говорится в тексте.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе и в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смене власти. 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Позднее, 29 марта, Апелляционный суд столицы решил оставить нардепа за решеткой.