Амаль Клуни беременна — СМИ

Жена известного актера засветила округлившийся животик.
Об этом пишет woman.ru.
На днях в СМИ появилась новость о том, что чета Клуни готовится к пополнению. Якобы уже весной у Амаль и Джорджа должна родиться двойня. Поклонники отнеслись к этой информации скептически, но когда в Сети появились свежие фото 38-летней супруги актера, сомнения фанатов сразу отпали…
Долгое время Амаль Клуни не появлялась на публике, из-за чего поклонники и начали догадываться, что она беременна. Представители юриста и ее мужа на слухи никак не реагировали, но когда 9 января пара все-таки вышла в свет, все стало очевидно.
Напомним, стало известно, когда Ирина Шейк родит своего первенца.