Амаль Клуни беременна — СМИ

Жена известного актера засветила округлившийся животик.

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Об этом пишет woman.ru.

На днях в СМИ появилась новость о том, что чета Клуни готовится к пополнению. Якобы уже весной у Амаль и Джорджа должна родиться двойня. Поклонники отнеслись к этой информации скептически, но когда в Сети появились свежие фото 38-летней супруги актера, сомнения фанатов сразу отпали…

Джордж и Амаль Клуни Instagram

Долгое время Амаль Клуни не появлялась на публике, из-за чего поклонники и начали догадываться, что она беременна. Представители юриста и ее мужа на слухи никак не реагировали, но когда 9 января пара все-таки вышла в свет, все стало очевидно.

Напомним, стало известно, когда Ирина Шейк родит своего первенца.

instagram Амаль Клуни