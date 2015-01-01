Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли с просьбой засекретить данные, относящиеся к их детям

Анджелина нарушает правила поведения в суде.

Reuters

Актер Брэд Питт обратился в суд с новыми обвинениями в адрес своей супруги Анджелины Джоли.

Об этом пишет people.com.

53-летний Брэд Питт подал в суд на 41-летнюю Анджелину Джоли с просьбой засекретить данные, относящиеся к их детям.

По словам Брэда, Анджелина рассказывает мельчайшие подробности из личной жизни их дочек и сыновей.

"Анджелина нарушает правила поведения в суде, касающиеся опеки над детьми, она становится неуправляемой. Кажется, что она готова отдать детей журналистам на растерзание, она даже называет им имена детских психотерапевтов", – отмечается в заявлении.

Напомним, Брэд Питт может видеться с детьми только после сдачи теста на наркотики.