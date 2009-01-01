Дана Борисова решила спасать Волочкову и Малиновскую от наркозависимости

Малиновская отправила Малахову сообщение, в котором обвинила его в убийстве.

Дана Борисова Instagram

С легкой руки Даны Борисовой , которая сейчас активно взялась всех "спасать" в группу алкоголиков и наркоманов попала и Маша Малиновская.

Об этом пишет paparazzi.ru.

Не так давно Дана, которая сейчас возомнила себя чуть ли не матерью Терезой, заявила, что надо спасать одну балерину и одну телеведущую. Той самой балериной оказалась Анастасия Волочкова, а ведущей Маша Малиновская.

Волочкова сразу ответила Борисовой, снисходительно заметив, что в новую жизнь надо входить с чистыми помыслами, а не пиариться за счет других.

А вот Малиновская тогда молчала, но сейчас, когда и Андрей Малахов поднял тему её зависимости, опубликовала результаты анализов на наркотики, которые оказались отрицательными.

Более того, она отправила Малахову сообщение, в которм обвинила его в убийстве. Маша написала, что сейчас находится в госпитале на обследовании, а её мама в реанимации с сердцем и все благодаря тому, что он поднял эту тему, макнув её головой в дерьмо.

"В погоне за скандалом ты, возможно, убил пару ни в чем не повинных жизней", — написала Маша Малиновская.

Сам Андрей пока никак публично не отреагировал на это послание, но, ощущение того, что они с Борисовой заигрались в спасателей, реально существует.

Напомним, Дане Борисовой не нравится лечиться от наркозависимости.