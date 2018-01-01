Екатерина Варнава похвасталась снимком в экстравагантном наряде

Российская телеведущая позировала в московском небоскребе.
Снимок был сделан в столице России Москве в небоскребе Mercury Tower, говорится на странице артистки в Instagram.
Ведущая позировала в фиолетовом топе с большим бантом. Снимок за час собрал более 15 тысяч лайков.
"Съемочно-фиолээээтовое настроение", — подписала фото артистка.
Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.
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