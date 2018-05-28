Екатерина Варнава похвасталась снимком в экстравагантном наряде

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в экстравагантном наряде.

Снимок был сделан в столице России Москве в небоскребе Mercury Tower, говорится на странице артистки в Instagram.

Ведущая позировала в фиолетовом топе с большим бантом. Снимок за час собрал более 15 тысяч лайков.

"Съемочно-фиолээээтовое настроение", — подписала фото артистка.

Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.