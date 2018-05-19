"Глаза... Вот про кого Лобода пела". Екатерина Варнава показала забавное селфи

Российская телеведущая и участница популярного комедийного шоу "Comedy Woman" Екатерина Варнава выложила в Сеть забавное селфи.

Фотография была сделана в столице России Москве в парке, она собрала десятки тысяч лайков.

"Хочешь, чтобы утречко началось бодро? Встань пораньше... накрасссяяяяя, причешись... доедь до парка, снимись две минуты... и потом иди пешком по раскопанным дорогам… в сторону дома! По итогу, за*ри новые кеда, забрызгай кофЕМ казенный сарафан...", — отметила артистка.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Глазаааааа...Вот про кого Лобода пела (украинская певица Светлана Лобода, у нее есть песня "Твои глаза" — Ред.)...", — отметила efimenko120409. "Брови бомбические", — считает vika_katana. "Очень красивые глаза)", — написал daridobro_zoonovosibirsk.

Напомним, в начале мая 2017 года стало известно, что Екатерина Варнава не сможет попасть в Украину, поскольку Служба безопасности страны запретила ей въезд на пять лет. По данным спецслужбы, за ней числится нарушение, которое противоречит интересам безопасности государства.