Евровидение-2018: греческая Шакира Элени Фурейра заворожила зрителей зажигательным танцем

Популярность певице принесла совместная песня с Даном Баланом "Chica Bomb", которая в 2010 году была главным хитом лета.

Певица трижды пыталась попасть на Евровидение от Греции Кадр: youtube.com/user/eurovision

12 мая в столице Португалии, Лиссабоне стартовал гранд-финал 63-го международного песенного конкурса Евровидение-2018.

Выступила предпоследней фаворитка букмекеров исполнительница от Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego".

Большую популярность Элени принесла совместная песня с Даном Баланом "Chica Bomb", которая в 2010 году была главным хитом лета.

Девушку называют греческой Шакирой из-за соблазнительных движений, которые она выполняет во время номера, шикарной копны волос, которая напоминает прическу известной певицы.

К слову, Элени трижды пыталась пройти нацотбор на Евровидение от Греции, однако ей удалось это сделать лишь в 2018 году – и то от Кипра.

Ведущие уже открыли линии для голосования. Сделать это можно по номерам, которые появились на экранах телевизоров, либо же в специальном приложении для голосования Eurovision App. Украинцы могут голосовать за любого из участников финала, кроме украинского конкурсанта Melovin. За песню, которая вам понравится, вы можете отдать голос до 20 раз. Тариф одного смс - 5.00 гривен с НДС.

Смотрите на нашем сайте онлайн финал Евровидение-2018 - видео-трансляцию из Лиссабона.

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