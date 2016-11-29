Евровидение 2018: интересные факты про представителя от Украины Melovin

Отличительная черта певца – линза в глазу, необходима для создания необычного образа.

Отличительная черта певца – линза в глазу, необходима для создания необычного образа instagram.com/melovin_official

"Главред" собрал 15 интересных и необычных фактов об артисте.

1. Своих поклонников музыкант называет меловинаторами. Им он посвятил татуировку с надписью Brave. Love. Freedom (Смелость. Любовь. Свобода).

Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official) 5 Янв 2018 в 6:06 PST

2. Яркая черта внешнего образа Melovin'a – цветная линза в одном глазу. Со зрением певца все в порядке, это способ выделиться на фоне других исполнителей.

Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official) 8 Апр 2018 в 11:51 PDT

3. Любимой исполнительницей певца является Леди Гага.

4. Костя коллекционирует очки и шары со снегом из разных уголков мира.

5. Артист говорит, что в его сумке всегда есть парфюм, блокнот, книга и талисман – бабушкины бусы.

6. Melovin признался, что обожает готовить.

7. Самой своей странной привычкой Костя считает то, что отличные идеи ему приходят исключительно в темноте.

Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official) 30 Апр 2018 в 1:18 PDT

8. Однажды певец, по его словам, закрутил роман со своей поклонницей, но быстро понял, что это не лучшая идея. Другие фанатки превратили жизнь девушки в ад. Пока что повторять такой рисковый опыт Melovin не готов, равно как и публично обсуждать свою личную жизнь с журналистами или в социальных сетях.

9. В интервью Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер" Melovin признался, что девушки у него нет, но появляются несерьезные отношения в физиологическом плане.

10. По словам Melovin, его псевдоним является отсылкой к двум словам: Halloween и имени всемирно известного дизайнера Alexander McQueen.

11. Температура тела Бочарова составляет не 36,6 градусов, а 37 стабильно.

12. У Melovin есть кот по имени Цитрус, которого он постоянно берет с собой на гастроли.

Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official) 29 Ноя 2016 в 6:22 PST

13. Певец мечтает исполнить песню дуэтом с Pianoбой.

14. Рост артиста – 1,84 м.

15. Melovin занимается созданием и разработкой собственного аромата.

Ранее Melovin провел свою первую репетицию на сцене конкурса в Лиссабоне.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram