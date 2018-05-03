Евровидение 2018: интересные факты про представителя от Украины Melovin

Отличительная черта певца – линза в глазу, необходима для создания необычного образа.
Представитель Украины на "Евровидении-2018" певец Melovin ( Костя Бочаров) , который выпустил новый "огненный" клип на конкурсную песню, выступит под последним, 18-м номером, во втором полуфинале 10 мая.
"Главред" собрал 15 интересных и необычных фактов об артисте.
1. Своих поклонников музыкант называет меловинаторами. Им он посвятил татуировку с надписью Brave. Love. Freedom (Смелость. Любовь. Свобода).
2. Яркая черта внешнего образа Melovin'a – цветная линза в одном глазу. Со зрением певца все в порядке, это способ выделиться на фоне других исполнителей.
3. Любимой исполнительницей певца является Леди Гага.
4. Костя коллекционирует очки и шары со снегом из разных уголков мира.
5. Артист говорит, что в его сумке всегда есть парфюм, блокнот, книга и талисман – бабушкины бусы.
6. Melovin признался, что обожает готовить.
7. Самой своей странной привычкой Костя считает то, что отличные идеи ему приходят исключительно в темноте.
8. Однажды певец, по его словам, закрутил роман со своей поклонницей, но быстро понял, что это не лучшая идея. Другие фанатки превратили жизнь девушки в ад. Пока что повторять такой рисковый опыт Melovin не готов, равно как и публично обсуждать свою личную жизнь с журналистами или в социальных сетях.
9. В интервью Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер" Melovin признался, что девушки у него нет, но появляются несерьезные отношения в физиологическом плане.
10. По словам Melovin, его псевдоним является отсылкой к двум словам: Halloween и имени всемирно известного дизайнера Alexander McQueen.
11. Температура тела Бочарова составляет не 36,6 градусов, а 37 стабильно.
12. У Melovin есть кот по имени Цитрус, которого он постоянно берет с собой на гастроли.
13. Певец мечтает исполнить песню дуэтом с Pianoбой.
14. Рост артиста – 1,84 м.
15. Melovin занимается созданием и разработкой собственного аромата.
Ранее Melovin провел свою первую репетицию на сцене конкурса в Лиссабоне.