На первой репетиции Melovin в Лиссабоне загорелась лестница: видео

В столице Португалии Лиссабоне начались репетиции участников Евровидение-2018.

Показал свой номер и представитель Украины Melovin. Видео опубликовано на официальном канале песенного конкурса на Youtube.

Ролик имеет продолжительность всего 30 секунд, однако в него вошел главный козырь выступления украинца – загоревшаяся лестница, которая ведет к роялю. Melovin играет на фортепиано и поет, а огонь загорается по взмаху его руки.

Напомним, что полуфиналы Евровидения-2018 пройдут 8 и 10 мая, финал – 12 мая.

Как ранее сообщалось, Melovin представил новый клип на конкурсную песню "Under The Ladder".