Евровидение-2018: Нетта Барзилай из Израиля отожгла в финале конкурса

Артистка выступила под 22 номером.

Артистка "зажгла" своим выступлением Кадр: youtube.com/user/eurovision

12 мая в 22.00 по Киеву в столице Португалии городе Лиссабоне стартовал гранд-финал 63‑го конкурса песни Евровидение-2018

Одна из фавориток букмекеров Нетта Барзилай из Израиля с ее зажигательной композицией "Toy" уже выступила на сцене Алтис-Арены.

Изначально букмекеры ей пророчили первое место. Однако именно в день первого полуфинала, где выступала Нетта, ставки поменялись, и ее оттеснила на второе место конкурсантка из Кипра.

В финале Нетта развеселила зрителей своей необычной мимикой и движениями, а также странными звуками, которые придавали песне уникальности.

К слову, недавно Нетта в центре политического скандала - на центральных улицах Лиссабона появились листовки, на которых активисты призывают "отправить Израилю 0 очков". Причиной такого настроя называют боевые действия Израилем в Палестине и авиаудары по Сирии.

Смотрите на нашем сайте онлайн финал Евровидение-2018 - видео-трансляцию из Лиссабона.

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