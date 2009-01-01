"Голос країни-7": участников ожидают новые правила на "вокальных баттлах"

"Кража" — это шанс для участника, ведь он продолжает свою борьбу в проекте даже сидя в "неоновой комнате".

В это воскресенье, 12 марта, в 21:00 в проекте "Голос країни-7" на телеканале "1+1" начнется новый этап — "вокальные баттлы".

Команды Сергея Бабкина, Джамалы, Потапа и Тины Кароль укомплектованы шестнадцатью талантливыми вокалистами, из которых их наставники сформируют дуэты для выступления на сцене. Выйти победителем из "вокального боя" и продолжить участие в проекте сможет только один участник.

В этом году в правилах "вокальных боев" появилось нововведение: каждый тренер может "украсть" неограниченное количество понравившихся вокалистов из другой команды. "Украденный" участник отправляется в специальную "неоновую комнату", где на четырех стульях могут разместиться спасенные каждым из тренеров вокалисты. Накал страстей усиливается за счет того, что "украденный участник" до последнего не знает, останется ли он в проекте, ведь тренер в любой момент может спасти другого вокалиста и отдать ему место в "неоновой комнате".

"Кража" — это шанс для участника, ведь он продолжает свою борьбу в проекте даже сидя в "неоновой комнате", — говорит Тина Кароль.

"Я слышала, как происходят "баттлы" и, пожалуй, больше всего боялась именно этого этапа, потому что перед каждым тренером будет стоять сложный выбор", — поделилась Джамала.

Напомним, звезда Playboy снялась в клипе участника "Голос країни".