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"Хорошо не быть узником": Шварценеггер впервые после тяжелой операции вышел в люди. Видео

Сегодня, 05:24

Видео собрало уже почти 1,5 миллиона просмотров.

Шварценеггер
РИА Новости
Американский актер Арнольд Шварценеггер, который в конце марта перенес экстренную операцию на сердце, впервые вышел из дому.

На своей странице в Instagram Железный Арни выложил соответствующее видео.

Запись он подписал словами: "Как хорошо не быть узником в собственном доме. Я счастлив вернуться, я так благодарен всем вам за ваши исцеляющие мысли!"

Видео собрало уже почти 1,5 миллиона просмотров.

Напомним, после того, как Шварценеггер пришел в сознание после операции, он сразу начал травить шутки.

Позднее Сталлоне рассказал о восстановлении Шварценеггера после операции. Он не сомневается, что его коллега и друг ни в коем случае не откажется от своей заядлой привычки курить сигары.

 

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Теги:  
Арнольд Шварценеггер, операция, сердце
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