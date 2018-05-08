"Хорошо не быть узником": Шварценеггер впервые после тяжелой операции вышел в люди. Видео

Американский актер Арнольд Шварценеггер, который в конце марта перенес экстренную операцию на сердце, впервые вышел из дому.

На своей странице в Instagram Железный Арни выложил соответствующее видео.

Запись он подписал словами: "Как хорошо не быть узником в собственном доме. Я счастлив вернуться, я так благодарен всем вам за ваши исцеляющие мысли!"

Видео собрало уже почти 1,5 миллиона просмотров.

Напомним, после того, как Шварценеггер пришел в сознание после операции, он сразу начал травить шутки.

Позднее Сталлоне рассказал о восстановлении Шварценеггера после операции. Он не сомневается, что его коллега и друг ни в коем случае не откажется от своей заядлой привычки курить сигары.