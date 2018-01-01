"Как бы полегче сказать, это фиаско": поклонники оценили номер Самойловой на "Евровидении-2018"

Большинству пользователей не понравилась исполнение артистки.

Номер Самойловой на "Евровидении-2018" жестко раскритиковали. Фото: Instagram/stassadal

Однако отзывы о предстоящем выступлении девушки не самые позитивные. Сначала известный российский актер Стас Садальский раскритиковал выбор представительницы России на "Евровидении-2018" – а теперь негативные отзывы множатся под видео с первой репетиции Самойловой в Лиссабоне.

По задумке постановщика номера, Самойлова, у которой первая группа инвалидности, сидит на вершине горы. А на саму гору направлены световые проекции. При этом инвалидная коляска визуально скрыта от зрителей, чтобы якобы не спекулировать на состоянии здоровья певицы.

Однако большинству пользователей не понравилась исполнение артистки. В комментариях люди пишут: "Это… как бы полегче сказать, ЭТО ФИАСКО", "Ужасный голос, будто режут ее по живому. Вроде девушка не плохая. Вроде… но все настолько плохо, что даже Бузова лучше бы выступила", "На**я (зачем) инвалида второй раз отправляют? Она же по факту поет средне. Что, нету лучше певцов лол", "Как она ужасно поет", "Да уж. Гора. Фантазии больше ни на что не хватило, конечно, решили сделать максимально убогую гору. Ну, хоть тональность понизили, орать не будет так, как Москве… Ужас как стыдно за Россию, у нас много хороших и достойных певцов, умеющих петь, неужели нельзя было никого из них отправить на конкурс?" и т.п.

Стало известно, в каком наряде Самойлова выступит на "Евровидении". Певица ранее признавалась, что ее образ будет "очень интересным".

Напомним, "Евровидение-2017" прошло в мае минувшего года в Киеве. Юлия Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе с песней " Flame Is Burning". Однако СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. В результате масштабного скандала Россия отказалась от участия в конкурсе.

Как сообщалось, организаторы международного песенного конкурса Евровидение приняли решение внести изменения в его регламент. Теперь национальные вещатели не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну-хозяйку конкурса.

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