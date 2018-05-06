Сегодня стартует "Евровидение-2018": когда и где смотреть

6 мая в португальской столице Лиссабоне стартует 63-й международный песенный конкурс "Евровидение-2018".

Первый полуфинал "Евровидения-2018" состоится 8 мая, второй полуфинал – 10 мая. Большой финал, во время которого будет выбран победитель – 12 мая.

Торжественная церемония открытия пройдет на побережье возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Тема "Евровидения-2018" посвящена океану. Так что даже красные дорожки в этом году заменили на голубые.

Официальное начало церемонии открытия "Евровидение-2018" – 19:00 по киевскому времени. Трансляцию можно посмотреть онлайн на YouTube-канале "Евровидения":

Отметим, что Португалия принимает "Евровидение" впервые. Конкурс пройдет на арене Altice в Парке Наций.

В этом году на сцену "Евровидения" поднимутся участники из 43 стран. В первом полуфинале заявлены участники из 19 стран. Все песни участников первого полуфинала конкурса можно послушать и посмотреть здесь.

Ранее в Сети появилась видеовизитка Melovin для песенного конкурса. Отметим, что "Главред" собрал интересные факты про Melovin.