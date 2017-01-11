Киркоров и Басков поддержали Пугачеву тапками

На защиту Пугачевой встал и ее супруг Максим Галкин.

Филипп Киркоров и Николай Басков Instagram

Звезды российской эстрады Николай Басков и Филипп Киркоров организовали шутливый флешмоб в поддержу Аллы Пугачевой.

Об этом пишет ivona.

Российские звезды встали на защиту Аллы Пугачевой, после публикации петиции, в которой пользователи Сети потребовали освободить телеканалы от надоевших артистов, в том числе и от Примадонны.

В ответ на поддержку со стороны поклонников и коллег Пугачева опубликовала на своей страничке в Instagram видеообращение с просьбой не переживать.

"Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи за Пугачеву. Ведь самое смешное желание — это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живем дальше! Радостно и весело", — сказала Пугачева.

Правда в коротком ролике артистка предпочла снять не себя, а свои ноги в розовых домашних тапочках.

"Если вам не нравятся одни и те же артисты, вам должна нравиться одна и та же звезда", — обратился Николай Басков к подписчикам, сопроводив пост хештегом моитапки и передал эстафету Филиппу Киркорову.

Видео опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov)Янв 11 2017 в 1:23 PST

"Пожалуйста, не волнуйтесь! Не в подписях дело и даже не в тапочках дело, да не в кофточках. Если кому-то что-то не нравится, необязательно нас ставить об этом в известность. Постарайтесь этот шок пережить самостоятельно. Вы спрашиваете, как мы реагируем, когда кто-то говорит о нас плохо? Плохо говорят о нас те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас — не до нас! И напоследок: не принимайте близко к сердцу то, что можно послать в задницу. В общем, тапочки Коли и тапочки Филиппа поддерживают тапочки Аллы!", — сказал Киркоров.

Видео опубликовано Николай Басков (@nikolaibaskov)Янв 11 2017 в 11:03 PST

Отметим, что на защиту Пугачевой встал и ее супруг Максим Галкин. Он опубликовал в соцсети совместное фото с женой и напомнил, что скоро уставших от Пугачевой зрителей ждет еще одна праздничная дата.

"А впереди еще старыйновыйгод держитесьтам праздникипродолжаются", — написал Максим.

Напомним, Басков пожаловался, что Пригожин назвал его никому не нужным.